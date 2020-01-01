Мария Сыропятова Арбитражный суд отказался взыскивать убытки с бывшего конкурсного управляющего завода им. Дзержинского Причина — срок взыскания уже истёк Поделиться Поделиться Твитнуть

Завод им. Дзержинского

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края не стал взыскивать убытки в размере 47,2 млн руб. за ненадлежащее исполнение обязанностей с бывшего конкурсного управляющего завода им. Дзержинского Евгения Лысова. Согласно данным картотеки суда, срок взыскания истёк 3 ноября 2018 года, поэтому в удовлетворении требований было отказано.

Заявление в арбитраж было подано 1 октября 2020 года действующим конкурсным управляющим предприятия Львом Шляпиным.

Напомним, Евгений Лысов исполнял обязанность конкурсного управляющего завода им. Дзержинского в 2006-2011 годах. Спорные сделки были заключены в 2009 году, в 2015 году суд признал ненадлежащими действия конкурсного управляющего по их заключению.

Евгений Лысов, а также другие бывшие руководители завода им. Дзержинского Денис Бронников и бизнесмен Владислав Шинкевич обвинялись в хищениях на заводе в 2007-2009 годах. Однако в мае 2021 года их уголовное преследование было прекращено, предположительно из-за истечения срока исковой давности. По версии следствия, в составе организованной группы подсудимые выставили по заниженным ценам промплощадки завод №3 и №5, а также ведомственный стадион «Дзержинец». После их продажи структурам, подконтрольным организованной группе, эти сделки были признаны недействительными.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.