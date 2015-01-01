Круговая оборона Суд начал рассмотрение уголовного дела о хищениях на заводе им. Дзержинского

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В Дзержинском районном суде 5 сентября началось слушание уголовного дела о незаконной реализации собственности завода им. Дзержинского. Обвинительное заключение насчитывает более 5 тыс. страниц. Стоимость похищенного имущества, по версии следствия, составляет порядка 1 млрд руб. С 19 сентября дело будет рассматриваться в ежедневном режиме.

Фото: Константин Долгановский

Имущество под арестом

В суде собрались все заинтересованные стороны — представители потерпевшего (завода) и четверо обвиняемых со своими адвокатами. Обстановка в зале была демократичной: обвиняемые в хищениях и мошенничестве Денис Бронников, Владислав Шинкевич, Евгений Лысов и Артур Васильев расположились в зале, на обычных креслах, рядом с представителями потерпевшего.

Суд попросил их сообщить данные о месте жительства, работы и наличии несовершеннолетних детей на иждивении (эта информация может в какой-то степени повлиять на тяжесть наказания). Выяснилось, что несовершеннолетние дети есть у всех, кроме Лысова, а у бывшего исполнительного директора ЗиД Дениса Бронникова их трое. Все обвиняемые как один трудоустроены, имеют семьи.

Представитель ЗиД Василий Шепелев заявил ходатайство о снятии ареста с имущества завода, мотивируя это тем, что после принятия арбитражных решений о возврате имущества заводу оно более не является собственностью обвиняемых, а принадлежит потерпевшему — ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». Обвиняемые и их адвокаты высказались против снятия ареста, заявив, что в таком случае имущество может быть продано, что и является целью конкурсного управления. Гособвинитель также выступил против снятия ареста с имущества ЗиД.

В итоге суд в снятии ареста отказал, мотивируя это тем, что спорные активы являются вещественным доказательством в суде. Как заявил уже после суда Василий Шепелев, завод намерен обжаловать это решение.

Следующим ходатайством была заявлена просьба о предоставлении разрешения на ежедневные двухчасовые прогулки Владиславу Шинкевичу, находящемуся под домашним арестом. По словам Шинкевича, в вечерние часы он хотел бы гулять по парку рядом с домом. Обвинение посчитало, что на прогулку вполне достаточно часа. Ходатайство Шинкевича о ежедневных прогулках было удовлетворено.

Суть дела

Напомним, 28 июля 2017 года заместитель Генерального прокурора РФ подписал обвинительное заключение по уголовному делу о присвоении имущества оборонного завода. Незаконные сделки по продаже заводских площадок №3 и №5 и стадиона «Дзержинец» были заключены в 2007—2009 годах. Затем, как говорится в обвинении, имущество было передано в руки частных лиц за символические суммы либо безвозмездно.

Четверо фигурантов уголовного дела — бизнесмен Владислав Шинкевич, бывший исполнительный директор предприятия Денис Бронников, бывший конкурсный управляющий Евгений Лысов и экс-председатель совета директоров Артур Васильев — обвиняются в присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств, добытых преступным путём (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

Артур Васильев и Владислав Шинкевич также обвиняются в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за получение НДС из бюджета по подложным документам, связанным с продажей площадки №5, которая в действительности была реализована «безвозмездно».

Обвинительное заключение по делу включает в себя 5 тыс. страниц. В нём объединены семь уголовных дел о незаконной реализации имущества ЗиД.

Александр Сентябов, заместитель исполнительного директора ЗиД по безопасности, отмечает интересный состав свидетелей защиты.

«Всего со стороны обвинения заявлено 215 свидетелей. Обвиняемый Шинкевич представил ещё порядка 30 свидетелей в свою защиту. Среди них числится Андрей Масалкин, директор ООО «Энергоресурс», осуждённый за хищение с завода 140 млн руб. Масалкин признал свою вину полностью, приговор уже вступил в законную силу, от завода ему предъявлен иск на эту сумму, с которым он согласился. Также в списке свидетелей фигурируют начальник ОБЭП города Перми Владимир Лапаев и его подчинённый Игорь Гоголев — действующие сотрудники ОБЭП, которые должны дать, по мнению Шинкевича, показания о его невиновности», — комментирует Сентябов.

Суть обвинения

Материалы дела внушительны, и передать всю содержащуюся в них информацию невозможно. Однако можно остановиться на самых основных пунктах обвинения.

Так, по данным обвинительного заключения, зачитанным в зале суда, Владислав Шинкевич обвиняется в том, что он «организовал и совместно с Бронниковым, Лысовым и Васильевым принял участие в присвоении принадлежащих ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» имущества и денежных средств».

«Имея опыт предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности и располагая через подконтрольное ему ООО «Олимп» информацией о финансовом положении федерального государственного унитарного предприятия «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского», в отношении которого определением Арбитражного суда Пермской области от 30.11.2005 принято к производству заявление МП «Пермводоканал» и ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» о признании банкротом, в конце 2005 — начале 2006 года из корыстных побуждений организовал устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для хищения и последующей легализации денежных средств и имущества указанного ФГУП, включённого распоряжением правительства РФ в перечень стратегических предприятий, и... в конце 2005 года приступил к созданию организованной группы и подготовке совместно с её участниками условий для совершения намеченных преступлений», — говорится в тексте обвинения.

Как сообщает обвинение, Шинкевич ещё в 2005 году задумал создать организованную группу лиц, занимающих ответственное служебное положение на предприятии, с тем чтобы использовать это положение для присвоения денежных средств от реализуемого имущества в период процедуры банкротства. «Во исполнение плана, используя знакомство с генеральным директором указанного предприятия Кочетовым В. И., Шинкевич В. В. выяснил информацию о фактическом материальном положении этого предприятия, размере его кредиторской и дебиторской задолженности, перечне кредиторов и объёмах их требований. Для совершения намеченных преступлений он сначала привлёк своего знакомого Бронникова Д. В., которого представил Кочетову В. И. для назначения на руководящую должность, убедив того в необходимости смены менеджмента на предприятии», — говорится в обвинительном заключении.

По версии следствия, Бронников был назначен приказом от 18 января 2006 года на должность советника генерального директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского» по экономической безопасности, а затем на основании приказа от 17 февраля 2006 года — первым заместителем генерального директора завода. Тем самым «получив административно-хозяйственные и организационно-распределительные функции, возможность осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия и распределением денежных средств».

После введения процедуры наблюдения в марте 2006 года стало очевидно, что управление делами должника возлагается на внешнего управляющего. Бронников и Шинкевич обратились к внешнему управляющему Лысову, с тем чтобы «принять участие в хищении в составе организованной группы». Лысов в свою очередь «дал добровольное согласие на участие в группе, вошёл в её состав и в дальнейшем принимал меры к реализации единого умысла на хищение денежных средств и имущества ЗиД», — говорит прокурор.

По данным обвинения, сразу после того, как Лысов получил право распоряжаться имуществом предприятия в качестве внешнего управляющего, он назначил Дениса Бронникова на должность исполнительного директора ЗиД (в октябре 2006 года).

Как следует далее из материалов дела, Лысов подготовил план внешнего управления, который предусматривал реализацию крупных имущественных активов предприятия (МСЧ №5, стадион «Дзержинец», производственные площадки №3 и №5). Аффилированные Владиславу Шинкевичу, Юрию Борисовцу и Денису Бронникову ООО «Капитал 2007», ООО «Гран» и ООО «АссистенТ» в течение 2007—2009 годов приобрели права требования к заводу и были включены в реестр требований кредиторов, получив большинство голосов на собрании кредиторов. «При непосредственном участии указанных обществ имущество предприятия было реализовано по максимально заниженным ценам. В частности, для снижения стоимости стадиона «Дзержинец» был заключён фиктивный договор аренды сроком на 49 лет с обществом «Гротеск», где единственным участником и директором являлся помощник Бронникова Д. В. — Линецкий Я. С. В результате полученного обременения стадион был реализован за 24 млн руб., после чего договор аренды расторгнут. Имущественный комплекс площадок №3 и №5 также был продан значительно ниже рыночной стоимости, их совладельцами стали Борисовец Ю. Л. и Шинкевич В. В.», — говорится в обвинительном заключении.

Согласно озвученным в суде материалам обвинения, Денис Бронников и Владислав Шинкевич свою вину не признали.

Чтение прокурором выжимок из обвинительного заключения в зале суда заняло больше двух часов. Затем адвокаты подсудимых задавали прокурору вопросы. Прокурор отвечал без заминок, продемонстрировав знание деталей уголовного дела.

В итоге судья выдала решение о переходе к рассмотрению дела по существу сразу после двухнедельного перерыва.

С 19 сентября дело будет рассматриваться ежедневно в течение двух месяцев.