Роспотребнадзор за две недели выявил 57 нарушителей антиковидного режима Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 23 июля по 5 августа специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю провели проверку более 250 ИП и юрлиц на соблюдение требований противоэпидемического режима. В 57 хозсубъектах Перми, Губахи, Краснокамска, Чайковского, Чернушки, Кунгура и других территорий были зафиксированы нарушения.

Среди основных — отсутствие «входного фильтра» для сотрудников и разметки для соблюдения социальной дистанции, работа персонала без средств индивидуальной защиты.

Систематически не выполняют требования противоэпидемического режима АО «Почта России», АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит-Косметик»), ПКГУП «Автовокзал» (автобусные маршруты №106 и №108), ООО «РТ-Лайн» (автобусные маршруты №14 и №67),

Кроме этого, нарушения зафиксированы в ресторанах, кафе и на фуд-кортах «Сакура» и Shawa (Чусовой), Petruccio и Sabway (Пермь), PlovLove (Губаха), «Сладкоежка» (Кунгур); а также в магазинах ТЦ «Разгуляй» (Пермь), ТЦ «Крепар» (Красновишерск), ТЦ «Строймастер» (Краснокамск) и др.

Допущена наполняемость свыше 75% в детских лагерях отдыха «Кама», «Сосновый бор», «Солнышко», «Нечайка», «Сокол», «Восток».

Нарушители будут оштрафованы.

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