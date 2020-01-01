Елена Синица Роспотребнадзор: за невыполнение плана вакцинации в августе работодателей не будут штрафовать В ведомстве отмечают, что постановление носит стимулирующий характер Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В августе работодателей не будут штрафовать за невыполнение плана вакцинации сотрудников. Об этом сообщил начальник отдела эпидемнадзора краевого Роспотребнадзора Евгений Смирнов во время вебинара на тему роста заболеваемости COVID-19.

«Ко мне уже обращались и предприниматели, и граждане, что хотели бы привиться, но в медорганизациях запись уже далеко после 15 августа. Мы это прекрасно понимаем, никаких репрессивных мер с 15 августа, конечно, не будет. Я хочу, чтобы все работодатели понимали, что 16 августа к ним никто не придёт и не будет их штрафовать», — говорит Смирнов.





Он также подчеркнул, что постановление носит не репрессивный, а стимулирующий характер.





Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача края Виталия Костарева руководителям организаций необходимо привить 60% сотрудников: первым компонентом — до 15 августа, а вторым — до 15 сентября.

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