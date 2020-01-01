Елена Синица Назначена дата публичных слушаний по строительству жилого комплекса на месте ТЦ «Виват» Сейчас в этой зоне допустима застройка не выше шести этажей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городская администрация вынесла на публичные слушания вопрос о смене зонирования, позволяющий возвести жилой комплекс в 19 этажей на месте недостроенного торгового центра «Виват» (проспект Парковый, 56). Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Дёмкин 21 июля.

В документе сообщается, что публичные слушания пройдут во всех районах города с 17 по 19 августа.

Сейчас в этой зоне допустима застройка не выше шести этажей. Инициатор смены зонирования — ООО СЗ «Созидатель», аффилированное холдингу ПМД.

Ранее сообщалось, что компания-застройщик предполагает построить на месте недостроенного ТЦ «Виват» жилой комплекс площадью 20,8 тыс. кв. м. Проект разработан голландским архитектурным бюро MLA+. Также застройщик уже представил в мэрию Перми подписанное соглашение о развитии социальной инфраструктуры в данном районе.

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