Мария Сыропятова Строительство жилого комплекса на месте ТЦ «Виват» обсудят на публичных слушаниях Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки Перми направила на публичные слушания вопрос о смене зонирования, позволяющий возвести жилой комплекс в 19 этажей на месте недостроенного торгового центра «Виват» (пр. Парковый, 56). Инициатор — ООО СЗ «Созидатель», аффилированная холдингу ПМД.

Компания-застройщик предполагает построить на месте недостроенного ТЦ «Виват» жилой комплекс площадью 20,8 тыс. кв. м. Проект разработан голландским архитектурным бюро MLA+. Также застройщик уже представил в мэрию Перми подписанное соглашение о развитии социальной инфраструктуры в данном районе. Председатель комиссии Лариса Ведерникова отметила, что на территории микрорайона предусмотрено место для возведения школы.

Напомним, что рассмотрение аналогичного заявления на комиссии ПППЗ в конце апреля было перенесено. Причина — в отсутствии подписанного соглашения в мэрии Перми, а в комиссии — эскиза ЖК.

В 2017 году торговая сеть «Виват» была признана банкротом. Недостроенный ТЦ «Виват» был реализован на торгах, его площадь составляет 4,9 тыс. кв. м при уровне готовности в 88%.

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