Мария Сыропятова На месте недостроенного ТЦ «Виват» может появиться жилой комплекс О желании построить 19-этажные дома заявил владелец земельного участка Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На месте недостроенного торгового центра «Виват» (пр. Парковый, 56) может появиться жилой комплекс. Заявление о смене зонирования собственник земельного участка (ООО СЗ «Созидатель», компания, близкая к застройщику ПМД) подал сегодня в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки Пермского городского округа.

Компания предлагает установить на площадях по адресу пр. Парковый, 56 подзону Ц-1, которая позволит там построить 19- этажные дома.

Представитель застройщика на заседании комиссии пообещал от лица ПМД заключить с администрацией Перми соглашение о взаимодействии по застройке этого участка. Оно будет направлено в мэрию Перми в ближайшее время.

Уже разработан эскизный проект, который в дальнейшем представят на заседании комиссии по ППЗЗ. Проект разработан голландским архитектурным бюро MLA+ и предусматривает строительство жилого комплекса площадью в 20,8 тыс. кв. м.

По предложению председателя комиссии и руководителя краевого минимущества Ларисы Ведерниковой было принято решение о переносе рассмотрения данного вопроса. К нему вернутся после того, как в мэрию Перми поступит проект соглашения, а в комиссию — эскиз ЖК.

Напомним, в 2017 году торговая сеть «Виват» была признана банкротом. Недостроенный ТЦ «Виват» был реализован на торгах, его площадь составляет 4,9 тыс. кв. м при уровне готовности в 88%.

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