Анна Брюханова В Перми совершил экстренную посадку самолёт из Омска Поделиться Поделиться Твитнуть

Самолёт рейса Омск — Москва (Домодедово) совершил экстренную посадку в международном аэропорту Пермь. Об этом сообщают в пресс-службе аэропорта.

В салоне находились 229 пассажиров, из них 22 — несовершеннолетние.

Борт авиакомпании «Уральские авиалинии» приземлился в Большом Савино в 06:57 по местному времени. Пассажирка пожаловалась на плохое самочувствие. Медики аэропорта оказали женщине первую помощь, затем на машине скорой помощи её госпитализировали в одну из больниц Перми.

В 08:10 самолёт вылетел из пермского аэропорта и продолжил следовать по маршруту.

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