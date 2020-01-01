Реконструкцию ул. Карпинского в Перми завершат в 2021 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Реконструкция участка ул. Карпинского в Перми от ул. Свиязева до ул. Советской Армии завершится в 2021 году. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на на пресс-службу администрации Перми.

Подрядчик завершает укладку нового дорожного покрытия и обустройство тротуаров. Работы по переустройству коммуникаций (теплосетей, водопровода, кабельной и ливневой канализации, сетей газоснабжения) уже завершены.

Реконструкция ул. Карпинского началась в 2020 году. Согласно техзаданию на участке до четырёх полос движения расширится проезжая часть, а на пересечении с ул. Советской Армии и ул. Рязанской появится круговая развязка.

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