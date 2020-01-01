Олеся Максименко COVID-19 выявлен в 33 территориях Пермского края Больше всего заражённых — в Перми, Краснокамске и Чусовом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, 186 заразившихся коронавирусом за минувшие сутки являются жителями Перми.

В Краснокамском округе выявлен 51 инфицированный, в Чусовском округе — 42, в Губахе — 36, в Верещагинском округе — 22, в Чернушинском округе — 15, в Кудымкаре — 14, в Чайковском округе — 12, в Уинском округе — девять.

В Суксунском и Кудымкарском округах поставлено по восемь диагнозов COVID-19, в Кунгуре и Гремячинском округе — по семь, в Березниках — шесть, в Пермском районе, Александровском и Гайнском округах — по пять, в Кишертском, Ординском, Сивинском, Бардымском округах и Кунгурском районе — по четыре.

В Юрлинском и Карагайском районах выявлено по три новых случая заболевания, в Частинском, Ильинском округах и Кизеле — по два, в Нытвенском, Лысьвенском, Оханском, Соликамском, Чердынском и Еловском округах — по одному.

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