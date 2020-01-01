На неделе в Пермском крае снова потеплеет до +32 градусов Жаркая погода придёт в регион к четвергу Поделиться Поделиться Твитнуть

Наступившая неделя в Пермском крае снова будет по-настоящему летней. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на сайт «Метеоролог и я».

В понедельник, 9 августа, в регионе будет облачно, местами пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха днём не превысит +20 градусов (по югу до +25).

Во вторник осадки прекратятся, температура воздуха повысится на два градуса.

В среду начнётся более интенсивное потепление, а в четверг и пятницу Прикамье попадёт в тёплый сектор циклона, что приведёт к повышению температуры до +27…+32 градусов. Осадков не ожидаются.

В выходные похолодает, пройдут грозовые дожди.

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