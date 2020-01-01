Олеся Максименко За сутки коронавирусом заразились 476 жителей Прикамья 43 заболевших проходят лечение в больницах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, за минувшие сутки в регионе поставлено 476 диагнозов COVID-19.

В числе заболевших — 33 ребёнка и 199 жителей старше 50 лет. 433 инфицированных проходят лечение на дому, 43 пациента находятся в больницах.

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