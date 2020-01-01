Олеся Максименко В Прикамье из оборота изъяли 167 кг рыбной продукции Субъектам выписаны штрафы на 102 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

За первые шесть месяцев 2021 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю провели 51 проверку на 71 предприятии по производству и обороту рыбной продукции, сообщают в пресс-службе ведомства.

По итогам пяти проверок были выявлены такие нарушения как несоблюдение условий хранения и реализация продукции с недостоверной или неполной информацией. Из обороты были изъяты 36 партий рыбы весом 167 кг. Субъектам, осуществляющим продажу некачественной продукции, выписаны штрафы на 102 тыс. руб.

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