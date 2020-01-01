Андрей Стрельцов
«Амкар» добыл ничью в Ульяновске
Пермская команда в меньшинстве сумела взять очки на поле лидера турнира
Матч четвертого тура первенства второго дивизиона ФНЛ среди команд четвёртой группы пермский «Амкар» проводил в Ульяновске. Пермякам удалось добиться ничейного результата.
Местная «Волга» возглавляла турнирную таблицу, подопечные Рустема Хузина шли вторыми.
Матч лидеров получился упорным. Положение красно-чёрных осложнило удаление игрока во втором тайме. Однако, хозяева не сумели воспользоваться благоприятной для себя ситуацией и в конце встречи на табло продолжали гореть нули.
«Амкар» по-прежнему идет без поражений, и 15 августа в Перми сыграет очередной матч(0+) чемпионата против «Лады-Тольятти».
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