Андрей Стрельцов «Амкар» добыл ничью в Ульяновске Пермская команда в меньшинстве сумела взять очки на поле лидера турнира Поделиться Поделиться Твитнуть

Матч четвертого тура первенства второго дивизиона ФНЛ среди команд четвёртой группы пермский «Амкар» проводил в Ульяновске. Пермякам удалось добиться ничейного результата.

Местная «Волга» возглавляла турнирную таблицу, подопечные Рустема Хузина шли вторыми.

Матч лидеров получился упорным. Положение красно-чёрных осложнило удаление игрока во втором тайме. Однако, хозяева не сумели воспользоваться благоприятной для себя ситуацией и в конце встречи на табло продолжали гореть нули.

«Амкар» по-прежнему идет без поражений, и 15 августа в Перми сыграет очередной матч(0+) чемпионата против «Лады-Тольятти».

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