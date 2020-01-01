Сергей Данилов В край доставлено почти 59 тыс комплектов антиковидной вакцины Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермский край прибыли 58 тыс 800 комплектов двухкомпонентного препарата «ГамКовидВак» («Спутник V») для иммунизации жителей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщают в краевом минздраве.

Вакцина в ближайшие дни будет распределена между поликлиниками и частными медорганизациями, участвующими в иммунизации населения, подчёркивают в ведомстве.

Всего с начала массовой иммунизации на территорию края поступило 669 тыс 401 комплектов вакцины. Из них 581 тыс 643 — «Спутник V», 49 тыс 520 — «ЭпиВакКорона», 31 тыс 168 — «Спутник Лайт», 7 тыс 70 — «КовиВак».



Привиться от коронавируса может любой житель региона старше 18 лет, не болевший COVID-19 в последние шесть месяцев и не имеющий противопоказаний. Вакцинироваться от COVID-19 в Пермском крае можно в 55 медицинских организациях.

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