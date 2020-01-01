Анна Брюханова Российский совет обратился к губернатору Прикамья с просьбой снять запрет на работу торговых центров РСТЦ выступает за внедрение стандартов безопасной деятельности предприятий без их закрытия Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Российский совет торговых центров (РСТЦ) призвал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина восстановить работу ТЦ и ТРК по выходным. Управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский считает, что новые ковидные ограничения обеспечат представителям бизнеса новые финансовые трудности.

«Торговые центры недополучат до 90% арендного дохода за каждый день действия ограничений. У арендодателей и арендаторов будут существенные и неизбежные трудности в осуществлении плановых платежей. К тому же, установление запрета на деятельность ряда предприятий исключительно на территории ТРЦ края дополнительно создает для них дискриминационные условия, что противоречит Закону «О защите конкуренции» №135-ФЗ», — комментирует Олег Войцеховский.

Президент совета Дмитрий Москаленко в свою очередь попросил главу региона исключить случаи приостановки деятельности ТРЦ и арендаторов, совместно с Роспотребнадзором края и профессиональным сообществом создать и внедрить стандарты безопасной деятельности предприятий без их закрытия, разработать и реализовать на практике систему достаточных компенсаций и льгот для поддержки предприятий потребительского сектора, не имеющих возможности работать по причине установления соответствующих ограничений и проводить с сообществом экспертные обсуждения необходимости введения тех или иных ограничительных мер, планировать их заранее, чтобы дать возможность предпринимателям провести подготовку.

Напомним, решением краевого оперштаба 5 августа в регионе вводится ряд ограничений на работу торговых центров Прикамья. Новые ограничения обусловлены ростом заболеваемости от COVID-19 на территории Пермского края.

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