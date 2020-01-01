В оперативные службы города поступают сообщения о минировании торговых центров и детсадов Перми В настоящее время проводится проверка анонимных сигналов Поделиться Поделиться Твитнуть

В оперативные службы Перми в пятницы, 6 августа, поступили сообщения о возможном минировании нескольких детских садов и торговых центров города, сообщили в пресс-службе регионального минтербеза.

В настоящее время проходит проверка анонимных сигналов. С целью обеспечения общественной безопасности, посетители ТЦ и учреждений дошкольного образования, а также сотрудники эвакуированы.

В министерстве напомнили, что за заведомо ложные сообщения об актах терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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