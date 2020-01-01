Анна Брюханова
Участок ул. Ленина в Перми отремонтируют по максимальной цене
Подведены итоги открытого конкурса на ремонт участка ул. Ленина от ул. Парковая до ул. Крисанова. Выполнением работ займётся ООО «Асфальтобетонный завод №1». Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Цена контракта — 544,1 млн руб. Всего на участие в конкурсе было подано три заявки, две оставшиеся — от ООО «Евродорстрой» и ООО «ТехДорГрупп». Все участники конкурса предложили сохранить начальную (максимальную) стоимость работ.
Согласно техзаданию, подрядчик обязуется отремонтировать покрытие проезжей части и тротуаров, обустроить остановочные площадки и велодорожки, обустроить газоны, а также обновить дорожные знаки и разметку. Также исполнитель должен будет благоустроить территорию у «Театра-Театра» и посадить там деревья и кустарники.
Сроки производства работ — с момента заключения контракта до 14 октября 2022 года.
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