Анна Брюханова Участок ул. Ленина в Перми отремонтируют по максимальной цене Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Подведены итоги открытого конкурса на ремонт участка ул. Ленина от ул. Парковая до ул. Крисанова. Выполнением работ займётся ООО «Асфальтобетонный завод №1». Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Цена контракта — 544,1 млн руб. Всего на участие в конкурсе было подано три заявки, две оставшиеся — от ООО «Евродорстрой» и ООО «ТехДорГрупп». Все участники конкурса предложили сохранить начальную (максимальную) стоимость работ.

Согласно техзаданию, подрядчик обязуется отремонтировать покрытие проезжей части и тротуаров, обустроить остановочные площадки и велодорожки, обустроить газоны, а также обновить дорожные знаки и разметку. Также исполнитель должен будет благоустроить территорию у «Театра-Театра» и посадить там деревья и кустарники.

Сроки производства работ — с момента заключения контракта до 14 октября 2022 года.

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