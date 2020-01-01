В Пермском крае коронавирусом заболели еще 475 человек Скончались 24 пациента с COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 475 новых случаев заражения COVID-19: 46 человек госпитализированы, 429 проходят лечение на дому под наблюдением врачей. Выздоровели 403 пациента, умерли 24 человека с коронавирусной инфекцией.

В числе новых инфицированных 192 пациента мужского пола, 283 — женского. Среди заболевших 64 ребенка, 58 человек в возрасти от 15 до 29 лет, 166 — в возрасте от 30 до 49 лет, 123 — от 50 до 64 лет и 64 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 75 882.

В ковидных отделениях больниц сейчас лечатся 3342 пациента, 160 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда — 22,9%.

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