Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском театре оперы и балета сменился начальник отдела по связям с общественностью В должность вступила Ольга Богданова Поделиться Поделиться Твитнуть

Ольга Богданова и Наталья Овчинникова

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В Пермском театре оперы и балета сменился руководитель отдела по связям с общественностью. Им стала Ольга Богданова, до нынешнего времени занимавшая в этом отделе пост пресс-атташе. Бывший руководитель отдела Наталья Овчинникова остаётся в команде и намерена сосредоточиться на творческих проектах.

Наталья Овчинникова (запись в Facebook):

«Жизнь коротка. И надо уметь», — говорил Жванецкий.

Уметь уступать.

С радостью представляю вам в новом качестве человека, который в представлении не нуждается. Ольга Богданова — отныне руководитель PR-службы Perm Opera and Ballet Theatre, плюс, как и прежде, пресс-атташе, то есть главное лицо по взаимодействию театра с внешним миром и стратегическому пиар-планированию.

Я остаюсь сотрудником PR-службы и концентрируюсь на контенте: буклеты, тексты, аудио- и видеоинтервью, лекции.

Ибо жизнь коротка.

А у меня еще книга не написана.

И множество интересных тем на очереди.

А надо суметь.

Мы поздравляем наших коллег, бывших журналистов Издательского дома «Компаньон» Наталью Овчинникову и Ольгу Богданову с новыми ступенями в творческой карьере и желаем дальнейших удач!

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