Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Пермском театре оперы и балета сменился начальник отдела по связям с общественностью
В должность вступила Ольга Богданова
В Пермском театре оперы и балета сменился руководитель отдела по связям с общественностью. Им стала Ольга Богданова, до нынешнего времени занимавшая в этом отделе пост пресс-атташе. Бывший руководитель отдела Наталья Овчинникова остаётся в команде и намерена сосредоточиться на творческих проектах.
Наталья Овчинникова (запись в Facebook):
«Жизнь коротка. И надо уметь», — говорил Жванецкий.
Уметь уступать.
С радостью представляю вам в новом качестве человека, который в представлении не нуждается. Ольга Богданова — отныне руководитель PR-службы Perm Opera and Ballet Theatre, плюс, как и прежде, пресс-атташе, то есть главное лицо по взаимодействию театра с внешним миром и стратегическому пиар-планированию.
Я остаюсь сотрудником PR-службы и концентрируюсь на контенте: буклеты, тексты, аудио- и видеоинтервью, лекции.
Ибо жизнь коротка.
А у меня еще книга не написана.
И множество интересных тем на очереди.
А надо суметь.
Мы поздравляем наших коллег, бывших журналистов Издательского дома «Компаньон» Наталью Овчинникову и Ольгу Богданову с новыми ступенями в творческой карьере и желаем дальнейших удач!
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.