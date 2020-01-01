Журналистов приглашаю к участию во всероссийском конкурсе «Дорожный навигатор» на лучшее освещение тем развития дорожной отрасли Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Росавтодор проводит ежегодный Всероссийский творческий конкурс «Дорожный навигатор» на лучшее освещение в средствах массовой информации, социальных медиа и блогосфере тем развития дорожной отрасли.

В нем могут принять участие редакции, журналисты федеральных и региональных СМИ, дорожные организации (юридические лица), которые ведут профильные аккаунты в соцсетях или разместили тематический видеоролик на YouTube-канале о дорогах РФ.



На конкурс можно представить текстовые материалы различных жанров (в том числе циклы публикаций, информационные подборки), фотоматериалы, радио- и телесюжеты, лонгриды, видеоролики (изданные/ опубликованные/ размещенные в информационных лентах ИА, на YouTube-каналах), которые были опубликованы в период с 1 января 2020 года по 15 сентября 2021 года.



Конкурс проводится по следующим номинациям:

• «Энергия дорог» — лучшая статья, посвященная развитию дорожной сети (для интернет и печатных СМИ)

• «Безопасный путь» — лучший телесюжет или лучшая телепрограмма на тему повышения уровня безопасности на дорогах.

• «Дорожное дело» — лучший радиоматериал или лучшая радиопрограмма на тему развития дорожной сети.

• «Дорожная эволюция» — лучший фоторепортаж, посвященный технологиям в сфере дорожного хозяйства, процессу улучшения и развития дорожных объектов.

• «Время дорог» — самый креативный пост в социальной сети в дорожной сфере.

• «Все путем» — лучший лонгрид, посвященный вопросам развития дорожной сети, истории создания дорог, профессиям и людям отрасли.

• «Дороги Для Людей» — лучший информационный интернет-проект/портал в дорожной сфере.

• «Удачной дороги» — лучший видеоролик на YouTube о дорогах РФ



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 сентября 2021 года (включительно) по адресу konkurs@infad.ru. В заявке необходимо указать Ф.И.О. автора, псевдоним (если таковой имеется), наименование СМИ, номинацию конкурса, электронный адрес, контактные телефоны. Коллективные заявки (соавторов, телегрупп и т.д.) должны содержать сведения обо всех авторах. Заявки от редакций, организаций должны содержать наименование СМИ или организации.



Телефон для дополнительной информации +7 (495) 747-91-25.

Вручение наград и дипломов победителям конкурса состоится в рамках международной специализированной выставки «Дорога — 2021», которая пройдет в Сочи 12-14 октября.

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