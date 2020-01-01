Журналистов приглашаю к участию во всероссийском конкурсе «Дорожный навигатор» на лучшее освещение тем развития дорожной отрасли
Росавтодор проводит ежегодный Всероссийский творческий конкурс «Дорожный навигатор» на лучшее освещение в средствах массовой информации, социальных медиа и блогосфере тем развития дорожной отрасли.
В нем могут принять участие редакции, журналисты федеральных и региональных СМИ, дорожные организации (юридические лица), которые ведут профильные аккаунты в соцсетях или разместили тематический видеоролик на YouTube-канале о дорогах РФ.
На конкурс можно представить текстовые материалы различных жанров (в том числе циклы публикаций, информационные подборки), фотоматериалы, радио- и телесюжеты, лонгриды, видеоролики (изданные/ опубликованные/ размещенные в информационных лентах ИА, на YouTube-каналах), которые были опубликованы в период с 1 января 2020 года по 15 сентября 2021 года.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Энергия дорог» — лучшая статья, посвященная развитию дорожной сети (для интернет и печатных СМИ)
• «Безопасный путь» — лучший телесюжет или лучшая телепрограмма на тему повышения уровня безопасности на дорогах.
• «Дорожное дело» — лучший радиоматериал или лучшая радиопрограмма на тему развития дорожной сети.
• «Дорожная эволюция» — лучший фоторепортаж, посвященный технологиям в сфере дорожного хозяйства, процессу улучшения и развития дорожных объектов.
• «Время дорог» — самый креативный пост в социальной сети в дорожной сфере.
• «Все путем» — лучший лонгрид, посвященный вопросам развития дорожной сети, истории создания дорог, профессиям и людям отрасли.
• «Дороги Для Людей» — лучший информационный интернет-проект/портал в дорожной сфере.
• «Удачной дороги» — лучший видеоролик на YouTube о дорогах РФ
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 сентября 2021 года (включительно) по адресу konkurs@infad.ru. В заявке необходимо указать Ф.И.О. автора, псевдоним (если таковой имеется), наименование СМИ, номинацию конкурса, электронный адрес, контактные телефоны. Коллективные заявки (соавторов, телегрупп и т.д.) должны содержать сведения обо всех авторах. Заявки от редакций, организаций должны содержать наименование СМИ или организации.
Телефон для дополнительной информации +7 (495) 747-91-25.
Вручение наград и дипломов победителям конкурса состоится в рамках международной специализированной выставки «Дорога — 2021», которая пройдет в Сочи 12-14 октября.
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