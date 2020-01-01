Анна Брюханова В выходные закроют выезд на Компрос с ул. 1-я Красноармейская Поделиться Поделиться Твитнуть

В ближайшие выходные на выезде с ул. 1-я Красноармейская на Комсомольский проспект ограничат движение транспорта. Участок ул. 1-я Красноармейская будет закрыт с 8:00 до 20:00 7 и 8 августа. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Перми.

В этот период также ограничат движение транспорта на перекрёстке ул. Пушкина и Комсомольского проспекта. В департаменте транспорта Перми пояснили, что проезд для автомобилей будет открыт, но временно изменится путь следования нескольких автобусных маршрутов.

Так, с 8:00 до 20:00 7 и 8 августа автобусы №3, №4, №30, №32, №36, №55, №67 и №77 от Центрального рынка будут следовать в объезд — по ул. Пушкина, Комсомольскому проспекту, ул. Революции, Комсомольскому проспекту, ул. Пушкина и далее по маршрутам. В обратном направлении транспорт будет следовать без изменений.

Ограничение движениях на обоих участках связано с работами по реконструкции Комсомольского проспекта.

Подрядчик должен будет расставить на дороге соответствующие знаки.

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