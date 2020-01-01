Выходные будут теплыми и преимущественно без осадков Синоптики рассказали о погоде на субботу и воскресенье Поделиться Поделиться Твитнуть

Характер погоды в Пермском крае в субботу и воскресенье 7 и 8 августа будет определять антициклон. На его периферии, в северных и восточных районах Прикамья, пройдут небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Об этом сообщает сайт «Метеоролог и Я».

Температура воздуха днём 7 августа составит +18…+23°. В Перми ожидается +20…+22°. В воскресенье столбики термометров поднимутся до +20…+25°. В Перми 8 августа потеплеет до +22…+24°.

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