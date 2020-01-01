Андрей Стрельцов «Молот» «размялся» на молодёжке Пермские хоккейные команды сыграли товарищеский матч в ходе подготовки к сезону Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК «Молот-Прикамье

Хоккеисты «Молота» провели первую контрольную игру в предсезонке. Соперником стал молодёжный состав клуба, который в этом году поднялся в классе и будет выступать в МХЛ. Матч завершился победой старших товарищей со счётом 7:1.

Главный тренер «Молота» Альберт Логинов отметил, что доволен не только результатом, но и игрой команды.

6 августа команды проведут повторную встречу. 13-14 августа в Ижевске пермский клуб сыграет против «Ижстали», а с 17 по 19 августа «Молот» примет участие в традиционном предсезонном турнире «Кубок Прикамья».

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