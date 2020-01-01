Андрей Стрельцов «Звезда» укомплектовалась Клуб не хочет больше заявлять новых футболистов, несмотря на то, что трансфертное окно еще открыто Поделиться Поделиться Твитнуть

Окончательное формирование состава ФК «Звезда» на сезон 2021/2022 завершено. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В настоящий момент в составе команды 28 футболистов, 16 из них — воспитанники прикамского футбола. Могло быть и 17, но в среду нападающий команды Кирилл Кочетов заявил, что решил сосредоточиться на учёбе и временно прекратить карьеру профессионального футболиста.

Отметим, что 19-ти летний нападающий пополнил состав в сентябре 2020 года, перейдя из «Амкара», который тогда выступал в III дивизионе, и провёл за «Звезду» 10 матчей.

Напомним, что 7 августа команда проведёт очередной матч в чемпионате среди команд второго дивизиона.

Пока «Звезда» находится на шестом месте, имея игру в запасе, другой пермский футбольный клуб «Амкар» — на втором.





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