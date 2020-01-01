Елена Синица Авиакомпанию «СКОЛ» по просьбе пермяков внесли в реестр недобросовестных поставщиков По её вине около месяца Пермский край оставался без санавиации Поделиться Поделиться Твитнуть

Вертолёт Ми-8 санавиации / фото: ok.ru

ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» обратилось в УФАС с просьбой внести ООО «Авиакомпания «СКОЛ» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Сообщается, что больница заключила контракт с авиакомпанией в декабре 2020 года. Работы должны были выполняться с 1 января по 31 декабря 2021 года. В июне 2021 года заказчик отказался от услуг подрядчика из-за ненадлежащего исполнения условий контракта.





Например, 18 июня 2021 года авиакомпания не выполнила санитарное задание по вывозу пациентов из ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ», несмотря на то, что заявка и согласование на вылет были получены авиакомпанией в тот же день. При этом уведомлений о возникновении нештатных ситуаций подрядчик заказчику не направил. Аналогичная ситуация повторилась 23 июня 2021 года.





Только 24 июня авиакомпания сообщила о том, что не исполнила санитарное задание из-за аннулирования пропусков летного и технического состава. Они требуются для прохождения на территорию аэропорта «Пермь». Там находилось воздушное судно. Ещё одной причиной назвали приостановку эксплуатации воздушного судна Росавиацией.





По данным антимонопольщиков, Росавиация ввела запрет ещё 22 июня. В то время как исполнитель уведомил об этом заказчика лишь 26 июня.





Кроме этого, сообщается, что АО «ГТЛК» предоставлено в лизинг ООО «Авиакомпания «СКОЛ» 35 судов воздушной авиации. Однако с 2018 года, авиакомпания не исполняет надлежащим образом обязательства по договорам лизинга. Размер просроченной задолженности по состоянию на 3 июня 2021 года превышал 3 млрд 340 млн руб.





При этом, собственник воздушных средств пытался урегулировать финансовый вопрос, но ни одну из предложенных схем погашения задолженности авиакомпания не согласовала.





Тогда АО «ГТЛК» обратилось в суд с исками о взыскании задолженности. Суды удовлетворили требования истца. Возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «Авиакомпания «СКОЛ». Более того, в мае 2021 года АО «ГТЛК» обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением о признании ООО «Авиакомпания «СКОЛ» банкротом.





«Своими действиями ООО «Авиакомпания «СКОЛ» нарушило права заказчика, проигнорировав условия и сроки исполнения контракта, поставило под угрозу эффективное использование бюджетных средств, но главное — сорвало своевременное оказание медицинской помощи населению Пермского края, что ставит под угрозу сохранение жизни и здоровья граждан», — сообщила заместитель руководителя Пермского УФАС России Анастасия Белова.





В результате Пермское УФАС включило сведения об ООО «Авиакомпания «СКОЛ» а также о единственном учредителе Общества в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.





Напомним , в июле состоялось подписание договора с АО «Национальная служба санитарной авиации». Оно стала новым подрядчиком для санитарной авиации «Ордена «Знак Почёта» Пермской краевой клинической больницы.

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