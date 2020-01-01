Елена Синица В Прикамье выявили ещё 475 случаев заражения COVID-19 Больше всего заболевших в возрасте от 50 до 64 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 475 новых случаев заражения. Из новых заболевших 80 человек лечатся в больницах, а 395 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 179 пациентов мужского пола, 296 — женского. Также среди заболевших 78 детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболело 68 человек, от 30 до 49 лет — 122 человека, 146 в возрасте 50—64 и 61 человек старше 65 лет.





С начала пандемии в Пермском крае выявлено 75 407 случаев заражения.





Сейчас в больницах края находится 3293 человека, из которых 163 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 21,4%.





За эти же сутки выздоровело 420 человек, умерло — 26 человек.

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