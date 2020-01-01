Елена Синица Выезд из ЖК «Арсенал» на ул. Чернышевского сделают за счёт бюджета Перми Работы оцениваются примерно в 6 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Примыкание ул. Карла Модераха к ул. Чернышевского на территории ЖК «Арсенал» будут строить за счёт городского бюджета. Об этом сообщил и.о. главы Свердловского района Перми Александр Филиппов во время пресс-конференции 5 августа.

«Для того, чтобы осуществить примыкание, необходимо произвести проектные работы. Как только проект появится, он пройдёт экспертизу. Это были обязательства застройщика («Сатурн-Р»), которые он на себя принял, — говорит Александр Филиппов. — Цена вопроса порядка 6 млн руб. Длительное время он, просто говоря, «кормил завтраками» о том, что «да-да, в ближайшее время введём». Было принято решение делать за свой счёт. В ноябре планируется заключение муниципального контракта на проектирование данного съезда».

Филиппов также добавил, что вопрос о взыскивании этих средств с застройщика «будут потом юристы смотреть».

Напомним, ранее сообщалось, что школа на территории ЖК «Арсенал» не откроется к новому учебному году.

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