Елена Синица В 2021 году в Прикамье планируется ввести в эксплуатацию 1,34 млн кв. м жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Пермском крае планируется сдать 1,34 млн кв.м жилья, что на 47 тыс. кв. м больше, чем изначально планировалось. Об этом сообщил министр строительства Андрей Колмогоров во время заседания регионального правительства 4 августа. Напомним, цель национального проекта — обеспечить граждан доступным жильем.

Так, за первое полугодие 2021 года ввели в эксплуатацию около 500 тыс.кв. м. Это на 15,5% больше, чем годом ранее.

В частности, в прошлом году план по вводу жилья перевыполнили на 13%. Тогда построили 1,215 млн кв. м.

«В связи с этим нами было принято решение о подписании соглашения с федерацией нарастить темпы строительства и сдать по итогам этого года 1,34 млн кв. метров, а не 1,293 млн кв. метров, как планировалось ранее», — сказал Дмитрий Махонин.

По словам главы минстроя, этот показатель вполне выполнимый для региона.

«Ежегодно в крае сдается более 1 млн кв. метров, каждый год наблюдается увеличение предыдущего показателя», — отметил Колмогоров.

Кроме этого, Андрей Колмогоров доложил о рейтинге застройщиков в регионе. По итогам 2020 года, выделили ТОП-15 застройщиков, которые обеспечили 85,8% годового ввода многоквартирного жилья.

Лидирует среди застройщиков «Стройпанелькомплект». Компания ввела 70,7 тыс.кв. м. На втором месте расположился «Сатурн-Р» (68,5 тыс. кв. м). Далее в рейтинге идут «КОРТРОС» (66,8 тыс. кв. м), «ПЗСП» (52,8 тыс. кв. м), «Мегаполис» (41,9 тыс. кв. м), «Девелопмент-Юг» (37 тыс. кв. м), «Талан» (33 тыс. кв. м).

По итогам первого полугодия к числу лидеров добавилась Корпорация развития Пермского края.

Пятерых застройщиков Прикамья, вошедших в рейтинг лидеров, отметили в общероссийском конкурсе «ТОП ЖК-2021».

На заседании краевого правительства состоялось награждение победителей и призёров.

Так, два диплома получила компания «Орсо групп»: за первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Пермском крае» (квартал MAASDAM) и за второе место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Приволжском федеральном округе среднеэтажные дома» (дом по ул. Екатерининской, 27).

Диплом победителя в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Пермском крае, доступное жилье» получила компания «Девелопмент-Юг» (ЖК «Теплые кварталы Погода»). Кроме этого, дипломы призёров в этой же номинации получили «СтройПанельКомплект» (ЖК «Мотовилихинsky») и «Ясно девелопмент» (дом «Июль»).

«Очень приятно вручить вам эти награды накануне вашего профессионального праздника — Дня строителя. Спасибо большое за ваш труд! Желаю дальнейшего развития и успехов на благо Пермского края», — заключил Дмитрий Махонин.

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