«Борщевой набор» стал доступнее Поделиться Поделиться Твитнуть

При участии партии «Единая Россия» сформированы рабочие группы по контролю за стабилизацией ситуации по всей стране, сообщил руководитель рабочей группы «Единой России» по мониторингу цен на сезонные овощи, зампред Госдумы Алексей Гордеев на заседании 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

По его словам, заметнее всего цены снизились на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, где фермеры продают продукцию напрямую. Дополнительные торговые точки за последние две недели появились во многих регионах. Он напомнил, что партия проводит мониторинг как в крупных торговых сетях, так и на ярмарках.

Также идет работа с торговыми сетями и фермерскими объединениями по снижению торговых наценок. Более чем 80 регионами РФ все поставленные задачи по снижению цен выполняются, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

«По результатам мониторинга мы видим большую активность на всех площадках, не менее 15 тысяч ярмарочных площадей сейчас предоставлены в стране фермерам. Мы «приросли» в объемах продаж за последнюю неделю. Овощей «борщевого набора» было продано 4200 тонн, что на 600 тонн больше показателя прошлой недели. При этом картофель подешевел до 30%, до 20% — лук, морковь и капуста. Сейчас мы переходим на массовый сбор овощей, объемы должны нарастать, а цены снижаться», — отметил Джамбулат Хатуов.

Контроль за ситуацией с ценами на «борщевой набор» взяли на себя все региональные отделения партии. Они ведут мониторинг, обеспечивают заключение соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты между торговыми сетями и производителями. В 53 регионах прошло 415 встреч с ритейлерами, в 83 субъектах РФ состоялось почти 4,2 тысячи рейдов по торговым точкам для фиксации цен на основные продукты питания. В 59 регионах открыто более 1200 дополнительных ярмарок с конца июля.

Предложенные партией и правительством меры приносят результаты, отмечают в регионах. В Липецкой области удалось добиться снижения цен в среднем на 14%. В конце июля представители рабочей группы «Единой России» договорились, что наценка на сезонные овощи в торговых сетях там будет минимальной — 10-15%.

Заметно снизилась цена на овощи в Нижегородской области: картофель подешевел на 22% — до 36 рублей за килограмм, лук репчатый — на 7%, до 30 рублей, морковь — на 4%, до 58 рублей за килограмм. Первая сельскохозяйственная ярмарка прошла в Дзержинске, в ближайшее время они будут открыты в других районах и городах региона.

Игорь Сапко, руководитель рабочей группы Пермского края по вопросам урегулирования цен, депутат Государственной думы:

— Совместно с региональным координатором проекта «Народный контроль» продолжаю заниматься мониторингом цен на «борщевой набор» в Перми и муниципалитетах Прикамья. Неделю назад цены у федеральных и региональных ретейлеров были совершенно другие. Приятно видеть, что картина меняется, сегодня цены снижены на 20-30, а где-то на 50 процентов на некоторую линейку овощей.

Хорошим подспорьем в этом вопросе стало открытие городских ярмарок. Спрос на этот формат растет, ярмарки позволяют исключить цепочку посредников между производителем и потребителем. Поэтому это отличная возможность для местных производителей предложить свои продукты, а гражданам купить их по доступным ценам.

Рад, что краевые и городские власти эту тенденцию поддерживают. На протяжении августа такие ярмарки будут все чаще появляться в различных районах города. Надеюсь, что мы удержим эту динамику, чтобы сохранить адекватные цены для наших граждан.

Напомним, 19 июля на площадке партии прошло совещание с руководством правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили в течение двух недель обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов «борщевого набора». Для координации работы по мониторингу цен сформирована рабочая группа под руководством зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева.

На совещании с членами правительства 21 июля президент поддержал предложения «Единой России» и правительства по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза. При этом он подчеркнул, что в работу по контролю цен на продукты, которую ведут партия и правительство РФ, необходимо активнее включать профильные министерства и ведомства, а также представителей Федеральной антимонопольной службы.

Напомним, в сентябре в Пермском крае будут выбирать депутатов Госдумы, Законодательного собрания и Пермской гордумы. Своих кандидатов выдвинули десять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, СРЗП, «Родина», «Новые люди», «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России», «Пенсионеры за справедливость». Многие из них также собирают пожелания и предложения граждан.

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