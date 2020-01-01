На трассе Пермь—Екатеринбург 5 августа ограничат движение транспорта
Реверсивное движение введут на участке протяженностью 75 метров
В четверг, 5 августа, в Кунгурском районе Пермского края вводится временное ограничение для движения транспорта на участке 53 км трассы Р-242 Пермь—Екатеринбург. Об этом сообщает ВЕТТА.
Ограничение вводят в связи с проведением подготовительных работ по бетонированию моста через реку Юмыш. Протяженность участка, где будет организовано реверсивное движение по одной полосе, составит 75 метров.
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
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