В Пермском крае расширен список бесплатных препаратов для пациентов с COVID-19 Их отгрузка по медицинским организациям уже начата Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае расширился список препаратов для бесплатной выдачи пациентам, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно. Об этом сообщили в минздраве региона.

Несколько наименований препаратов, в том числе фапиравир, на прошлой неделе начали поступать в поликлиники Перми и края.

Как рассказала начальник управления по организации лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Елена Струева, кроме того 3 августа в регион начали поступать интерферон-альфа (противовирусное, иммуностумилирующее средство) и умифеновир (арбидол), их отгрузка по медицинским организациям уже начата.

В ближайшие 2-3 дня поликлиники начнут получать и антикоогулянты ривароксабан и апиксабан.

Жителям Перми указанные лекарства начнут выдавать с 5 августа, в остальных территориях — с 6—7 августа.

Напомним, за счёт средств региона и Федерации на закупку лекарств для пациентов Пермского края с коронавирусом было направлено 120 млн рублей.

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