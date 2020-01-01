В аэропорту Перми произвёл вынужденную посадку самолёт Сибирского НИИ авиации им. Чаплыгина
На борту находилось 8 членов экипажа. Пострадавших нет
В среду, 4 августа, в аэропорту Большое Савино произвёл вынужденную посадку самолёт АН-12М Сибирского НИИ авиации им. Чаплыгина, выполнявший рейс XAV 9298 по маршруту «Иваново-Нижневартовск», об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, у воздушного судна отказал первый двигатель.
Руководителем полетов аэропорта была объявлена тревога, к месту посадки направили аварийно-спасательную команду.
Посадка самолёта прошла в штатном режиме, после чего был объявлен отбой тревоги.
На борту АН-12М находилось 8 членов экипажа. Пострадавших нет.
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