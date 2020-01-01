Анна Брюханова На этой неделе в Перми заработает единственный мобильный пункт вакцинации от коронавируса Привиться вторым компонентом вакцины приглашают в парк Горького Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 4 августа в парке им. Горького возобновляет работу мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Правда, на прививку здесь ждут не всех, а лишь тех, кто несколько недель назад здесь же в парке получил первый компонент вакцины.

Как сообщили в пресс-службе парка, режим работы точки вакцинации — с 16:00 до 20:00. Пункт проработает до 6 августа включительно.

Напомним, работа мобильных пунктов вакцинации в Перми была приостановлена в середине июля.

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