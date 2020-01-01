МЧС: В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае снова объявлено штормовое предупреждение. Как предупредили в МЧС, 4 — 5 августа в Прикамье ожидаются очень сильные дожди, крупный град, грозы и шквалистое усиление ветра до 23-28 м/с.

Из-за порывов ветра возможны падения деревьев, конструкций, обрывы проводов, сообщает «Рифей». Жителей просят быть внимательными и соблюдать осторожность на улицах.

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