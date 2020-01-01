Елена Синица За нарушение правил пожарной безопасности пороховой завод заплатит 150 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

ФКП «Пермский пороховой завод»

В Пермском краевом суде принято решение не отменять штраф в 150 тыс. руб., наложенный на ФКП «Пермский пороховой завод» за нарушение пожарной безопасности на объекте. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

После пожара на заводе в начале этого года на предприятии была проведена проверка, которая выявила многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью работников.

ФКП «Пермский пороховой завод» решением Кировского районного суда Перми признали виновным по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Защитник предприятия подал жалобу и просил прекратить производство по делу, ссылаясь на малозначительность совершенного правонарушения.

Судья краевого суда оставил постановление без изменения, жалобу защитника — без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.

Напомним, пожар на пороховом заводе произошёл 28 января. В результате двух сотрудников госпитализировали в ожоговое отделение ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С. Н. Гринберга». Одного работника направили в ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России «МСЧ №133»

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.