Пожар на пороховом заводе произошёл во время погрузки отходов Пострадали два грузчика и водитель Поделиться Поделиться Твитнуть

На Пермском пороховом заводе прокомментировали пожар, который произошёл утром 28 января.

Пресс-служба завода пояснила, что возгорание началось в 8:27 утра во время погрузки в грузовик безвозвратных производственных отходов (БПО) из склада. Загорелись сами отходы, затем огонь перекинулся на склад.

В результате пострадали три человека — два грузчика и водитель.

«Двое сотрудников госпитализированы в ожоговое отделение ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С. Н. Гринберга». Один работник направлен в ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России МСЧ №133», — пояснили на заводе.

В пресс-службе также отметили, что предприятие работает «в штатном режиме», создана рабочая комиссия, которая устанавливает причины произошедшего.

В министерстве здравоохранения Пермского края уточнили: все трое мужчин — в возрасте 30, 48 и 49 лет — госпитализированы. При этом один из них находится в реанимации. Остальные — в удовлетворительном состоянии.

Напомним, в ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что сигнал о пожаре поступил в 8:30, на место выехало 16 ед. техники. К 9:22 пожар ликвидирован. На территории завода начали работать следователи и представители прокуратуры, в частности прокурор Кировского района Алексей Костарев.

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