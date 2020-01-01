На Пермском пороховом заводе произошёл пожар, есть пострадавшие По предварительным данным пострадали три человека Поделиться Поделиться Твитнуть

В Кировском районе Перми утром 28 января произошёл пожар на Пермском пороховом заводе (ул. Гальперина).

Информация об этом начала распространяться в местных пабликах, затем её подтвердили в краевом МЧС. По их данным, информация о пожаре поступила в районе 8:30 утра. На место выехало 16 ед. техники. К 9:22 пожар ликвидирован.

При этом в МЧС сообщили, что есть пострадавшие, но более точной информации пока нет.

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что предварительно пострадали три человека. Все — мужчины и в данный момент они госпитализируются в ожоговый центр.

На территории завода начали работать следователи и представители прокуратуры, в частности, прокурор Кировского района Алексей Костарев. Им предстоит выяснить причины происшествия.





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