Елена Синица В Пермском крае 472 новых случая заражения COVID-19 Умерло ещё 29 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявили 472 новых случая COVID-19. Из новых заболевших 46 человек лечится в больницах, а 426 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 179 пациентов мужского пола, 293 — женского. Также среди заболевших 82 ребёнка.





В возрасте от 15 до 29 лет заразились 72 человека, от 30 до 49 лет — 148 человек, 105 в возрасте 50-64 и 65 человек старше 65 лет.





С начала пандемии в Пермском крае число заразившихся COVID-19 достигло 74 932.





Сейчас в больницах региона находится 3110 человек, из которых 135 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 20,6%.





За прошедшие сутки выздоровело 411 человек, умерло — 29.

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