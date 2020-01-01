Перед судом предстанет организатор частного пансионата для престарелых Закончено расследование уголовного дела в отношении руководителя пермского центра «Добрые руки» Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственным комитетом РФ по Пермскому краю завершено расследование уголовного в отношении пермячки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, жительница Перми организовала центр временного пребывания пожилых людей «Добрые руки» в Кировском районе, но оказывала услуги ненадлежащего характера.

В частности, постояльцам, нуждающимся в постоянном медицинском уходе и наблюдении, не оказывалась должная помощь, так как в доме престарелых не было медицинских работников.

В результате один из постояльцев скончался, ещё 12 человек, находившихся в приюте на момент проверки, были срочно госпитализированы в медицинские учреждения.

В ходе расследования уголовного дела было проведено более 25 судебных экспертиз, признаны потерпевшими 16 пожилых людей.

По ходатайству следователя в качестве обеспечительной меры для возмещения ущерба потерпевшим судом арестовано имущество обвиняемой на сумму более 20 млн руб.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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