Анна Брюханова В Перми нашёлся памятник Калинину И, возможно, даже несломанный Поделиться Поделиться Твитнуть

Стало известно, где же сейчас находится памятник Михаилу Калинину. Монумент ждёт окончания ремонта сквера на территории предприятия АО «ОДК-СТАР». То, что памятник советскому политическому деятелю могли увезти на завод, некогда также носивший имя всесоюзного старосты, с самого начала выглядело логичным. Но интригу создала пресс-служба предприятия, две недели назад открестившись и от памятника, и от его демонтажа.

Напомним, что памятник Михаилу Калинину исчез из сквера в Свердловском районе Перми в середине июля текущего года.

Весной в сквере начались работы по реконструкции: там планируется отремонтировать тротуары и газоны, установить малые архитектурные формы и высадить аллею из яблонь. Однако в конкурсной документации о сносе или перемещении памятника ничего не было сказано. А он, между тем, пропал.

Ведущая на объекте работы строительная компания «НорСтрой» от демонтажа скульптуры сразу открестилась, предположив, что администрация Свердловского района прибрала монумент на время реконструкции.

Чиновники, а потом и специалисты городского Центра охраны памятников только пожимали плечами: монумент не брали, так как он не их, и советовали поискать его на АО «ОДК-СТАР» (бывший завод им. Калинина).

Правда, первый запрос на предприятие обернулся для журналистов фиаско — заводчане заявили, мол, сами не знают ни чей это памятник, ни где он сейчас.

Пропажа, прямо скажем, не иголки в стоге сена, а многотонного изваяния, вынудило ряд изданий открыть журналистское расследование. Так обнаружились кадры демонтажа, в ходе которого памятник, снимая с постамента, делят на две части и вывозят из сквера.

Демонтаж памятника Калинину / Фото: Елизавета Суздалова-Музалевская

Факт пропажи и возможной поломки памятника взволновал представителей КПРФ. На сайте краевого отделения партии до сих пор размещено обращение к губернатору Пермского края:

«Не получится ли так, что под благовидным предлогом невозможности обнаружить и восстановить памятник, он навсегда исчезнет из сквера у ДК им. Калинина? С каким историческим и культурным наследием подходит город к своему 300-летию?»

И вот, выдержав паузу, 3 августа в пресс-службе АО «ОДК-СТАР» корреспонденту «Нового компаньона» заявили, что памятник в настоящий момент находится на территории предприятия и действительно является его собственностью. По планам, скульптура должна вернуться на прежнее место к окончанию реконструкции сквера в сентябре 2021 года.

Кстати

Источник «Нового компаньона» рассказал, что поломки скульптуры при демонтаже возможно и не было. Памятник Калинину конструктивно состоит из двух частей, и при демонтаже его просто разобрали.

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