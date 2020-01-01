Анна Брюханова В Перми потерялся памятник Калинину Скульптуру демонтировали и увезли в неизвестном направлении Поделиться Поделиться Твитнуть

Из сквера на ул. Куйбышева в Перми пропал памятник революционному и партийному деятелю Михаилу Калинину. Исчезновение скульптуры заметили пользователи соцсетей ещё 9 июля. Корреспонденты «Нового компаньона» решили выяснить, вернётся ли монумент на привычное место.

Реконструкция сквера у ДК Калинина началась в конце мая 2021 года. Контракт на 23 млн руб. заключён с ООО «Группа строительных компаний «НорСтрой». Согласно конкурсной документации там планируется отремонтировать пешеходные дорожки и газоны, установить детскую площадку, уличные тренажёры, скамейки с урнами, новые ограждения, а также высадить аллею из 85 яблонь.

Однако в аукционной документации нет ни слова о памятнике Калинину. Как пояснил подрядчик, компания к демонтажу скульптуры отношения не имеет, и предположил, что это администрация Свердловского района, как заказчик работ, забрала памятник из сквера на время ремонта.

«Не брали», — признались в районной администрации. Ведь памятник в муниципальной собственности не числится, и права на демонтаж у них нет.

Специалисты городского Центра охраны памятников сообщили, что несколько лет назад они пытались получить права на скульптуру, но процесс был остановлен, поскольку выяснилось, что памятник Калинину принадлежит АО «ОДК-СТАР» (бывший завод им. Калинина).

Пресс-служба завода подтвердила, что скульптуру демонтировали в связи с ремонтом сквера. Но кто, где она сейчас и кому всё же принадлежит памятник, на предприятии пояснить не смогли, снова переадресовав корреспондента «Нового компаньона» в администрацию Свердловского района.

Согласно паспорту реконструкции сквера перемещать скульптуру Калинина не планируется, а значит, после окончания ремонта она должна вернуться на прежнее место. Случится это или нет — узнаем совсем скоро. Дата окончания работ — 20 сентября 2021 года.

Владимир Гладышев, председатель клуба «Пермский краевед», поведал, что похожая история произошла со скульптурами «Лётчик» и «Туристка»: во время предыдущей реконструкции сквера у ДК Калинина скульптуры демонтировали и вернули на место после завершения работ.

Справка

В 40-е годы у карбюраторного завода (в 1947 году ему присвоено имя М. И. Калинина, затем завод был известен под названием ОАО «Пермское агрегатное бюро «Инкар», сейчас — ОАО «Стар») появился свой клуб — деревянное здание в виде самолёта.

В 1970 году на его месте было построено новое здание — Дворец культуры имени М. И. Калинина.

В начале 50-х годов в сквере у завода и клуба установили памятник М. И. Калинину.

Более точной информации даже на заводе об этом событии не сохранилось.

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