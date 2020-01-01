В России заработала интерактивная карта коронавирусных ограничений Ресурс содержит актуальную информацию и для Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

В России заработала интерактивная карта, на которой отображаются все введенные в связи с коронавирусом ограничения, действующие в каждом субъекте РФ. Ресурс содержит актуальную информацию и по Пермскому краю.

Так, согласно ресурсу, по состоянию на 2 августа в Прикамье введён масочно-перчаточный режим, действует запрет работы заведений общепита ночью с 01.00 до 06.00, за исключением на вынос и доставку.

При проведении массовых мероприятий существуют ограничения по количеству участников в зависимости от формата проведения, а наличие QR-кода, теста ПЦР или справки является обязательным условием.

Разрешенная заполняемость концертных залов кинотеатров, театров, филармонии, домов культуры, цирка — 50%. Массовые физкультурные мероприятия для граждан запрещены.

До участия в активном и экологическом туризме (сплавы по рекам и т.п.) допускаются только граждане с QR-кодом, тестом ПЦР или справкой. МФЦ предоставляют услуги по предварительной записи, продолжая оказывать их в дистанционном и выездном формате.

Введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер.

Новый сервис призван помочь жителям всех регионов быть в курсе происходящего в стране, планировать свои поездки и безопасно путешествовать.

Интерактивная карта была запущена АНО «Диалог» совместно с АНО «Национальные приоритеты». Сервис работает на сайте масштабного проекта стопкоронавирус.рф и доступна по ссылке: https://clck.ru/WayLV

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