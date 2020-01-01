Елена Синица В январе-мае 2021 года в Прикамье родилось чуть больше 10 тыс.человек Умерло на 5,8 тыс. больше Поделиться Поделиться Твитнуть

С января по май 2021 года в Пермском крае родилось 10 124 человека. Это на 112 меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает Пермьстат.

По данным ведомства, за этот же период умерло 15 844 человека. Для сравнения: в январе-мае 2020 года умерло 14 575 человек.





При этом детей в возрасте до одного года умерло 37 ( годом ранее — 52).





Естественная убыль населения составила 5 720 человек ( в январе-мае 2020 — 4 339).





Также с января по май в этом году зарегистрировали 4858 браков. Годом ранее их число достигало 3 637.





Число разводов за этот период 2021 года составило 4 555, а в то же время в 2020-м — 3 182.

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