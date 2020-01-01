Елена Синица В Прикамье температура воздуха может подняться до +36°С МЧС рекомендует избегать нахождения на солнце Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным ЦГМС, 3 и 4 августа температура воздуха в Пермском крае может подняться до +30+35°С, а местами по югу региона ожидается +36°С. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

МЧС рекомендует избегать нахождения на солнце, а если такой возможности нет, закрывать как можно больше поверхности кожи.

Также рекомендуется ограничить поездки на личном и общественном транспорте или планировать их в утреннее или вечернее время.

В ведомстве напоминают, что на территории Пермского края действует особый противопожарный режим. Запрещено пользоваться открытым огнем, разжигать костры, готовить пищу на мангалах и жаровнях.

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