Елена Синица
В Прикамье температура воздуха может подняться до +36°С
МЧС рекомендует избегать нахождения на солнце
По данным ЦГМС, 3 и 4 августа температура воздуха в Пермском крае может подняться до +30+35°С, а местами по югу региона ожидается +36°С. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
МЧС рекомендует избегать нахождения на солнце, а если такой возможности нет, закрывать как можно больше поверхности кожи.
Также рекомендуется ограничить поездки на личном и общественном транспорте или планировать их в утреннее или вечернее время.
В ведомстве напоминают, что на территории Пермского края действует особый противопожарный режим. Запрещено пользоваться открытым огнем, разжигать костры, готовить пищу на мангалах и жаровнях.
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