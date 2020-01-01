Жителям Прикамья предложили бесплатную годовую подписку на Apple Music Поделиться Поделиться Твитнуть

Жители Пермского края теперь смогут бесплатно пользоваться Apple Music в течение года. Такое предложение для своих абонентов сделал МегаФон. Действует оно до конца августа.

Как пояснили в пресс-службе сотового оператора, запуск нового предложения стал результатом программы исследований в рамках которой специалисты компании изучают актуальные потребности абонентов. Как выяснилось — сегодня около 20 млн абонентов регулярно пользуются музыкальными стриминговыми сервисами. 57% аудитории таких приложений приходится на мужчин, 43% на женщин. Наибольшую группу составляют абоненты в возрасте от 31 до 40 лет.

Бесплатная годовая подписка на Apple Music будет доступна всем новым пользователям тарифной линейки #БезПереплат вне зависимости от выбранного тарифа. Для действующих абонентов МегаФон предоставляет бесплатный шестимесячный доступ к сервису на любом тарифе. Активировать подписку можно в личном кабинете мобильного приложения МегаФона в разделе «Для меня».

В Apple Music доступно более 75 миллионов песен, которые можно слушать без рекламы онлайн или загрузить для оффлайн прослушивания. Треки доступны в насыщенном, объемном звуĸе Dolby Atmos1 на любых устройствах, в том числе работающих на базе операционной системы Android.

Предложение действует до 29 августа, узнать подробнее об условиях можно на сайте Мегафона, об Apple Music — на сайте сервиса.

1Не весь контент доступен в формате Dolby Atmos. Для прослушивания звука в формате Dolby Atmos требуются устройства с поддержкой данной технологии. Качество воспроизведения зависит от оборудования, аудиоаксессуаров и скорости подключения к интернету. Работает сAirPods, AirPods Pro, AirPods Max, BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro и Beats Solo Pro.

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