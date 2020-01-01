Анна Брюханова Имущество Александровского машиностроительного завода арестовали за долги Сумма задолженности составляет 2 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Судебные приставы арестовали имущество Александровского машиностроительного завода. Предприятие не смогло выполнить финансовые обязательные перед рядом физических и юридических лиц. В отношении завода возбуждено сводное исполнительное производство. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Сотрудники ведомства оценили собственность завода в 100 млн руб. Для установления точной стоимости имущества ведомство планирует задействовать специальную организацию. Затем собственность завода выставят на торги.

Напомним, на данный момент задолженность предприятия составляет 2 млрд руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что генерального директора предприятия Геворга Мергабяна обвиняют в неуплате налогов на сумму в 112 млн руб. Следствие установило, что в период с 2018 по 2020 год у ОАО «Александровский машиностроительный завод» появилась задолженность по налоговым сборам и страховым взносам. Сумма долга составила порядка 150 млн руб. Известно, что завод располагал активами в виде дебиторской задолженности на 112 млн руб. Гендиректор предприятия направлял должнику письма о распределении имеющейся дебиторской задолженности между поставщиками, а также на иные нужды.

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