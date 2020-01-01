Елена Синица Гендиректора прикамского машзавода обвиняют в сокрытии от налогов 112 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора Александровского машиностроительного завода. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевую прокуратуру.

По данным следствия, в период с июля 2018 года по август 2020 года у ОАО «Александровский машиностроительный завод» образовалась задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в сумме более 150 млн руб.

При этом общество располагало активами в виде дебиторской задолженности в сумме не менее 112 млн руб. По версии следствия, директор предприятия направлял должнику письма о распределении имеющейся дебиторской задолженности между поставщиками, а также на иные нужды.

В результате в бюджет не поступило 112 млн руб. Уголовное дело направлено в Александровский городской суд Пермского края. Максимальное наказание по данной статье — семь лет лишения свободы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.