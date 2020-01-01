Директора туристической фирмы в Пермском крае обвинили в мошенничестве Потерпевшими от противоправных действий обвиняемой стали 18 жителей Березников и Соликамска Поделиться Поделиться Твитнуть

В Березниках окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении директора туристической фирмы 1987 года рождения. Женщине предъявлены обвинения.

Как выяснили следователи, в период с июля 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемая, будучи директором турагентства, заключала с клиентами договоры о бронировании и приобретении туров в Абхазию, Крым, Сочи, Анапу и Турцию. Получая аванс, а затем и оставшуюся часть суммы за поездку, женщина уверяла клиентов, что перечислила необходимую сумму туроператору. Однако за несколько дней до даты выезда злоумышленница сообщала, что тур не состоится по независящим от неё причинам ( неподтверждение заявки со стороны туроператора или блокировка интернет-сайтов). Она обещала туристам возврат денег, однако потом переставала выходить на связь.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, потерпевшими по делу признаны 18 жителей Березников и Соликамска. Общая сумма ущерба превысила два млн рублей.

Кстати, уголовное дело в отношении предпринимательницы было возбуждено не только по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ, но и по п. «г» ч. 3 ст.158 «Кража». Следствие установило, что в сентябре 2019 года женщина, получив доступ к мобильному приложению банка приятельницы, без её ведома оформила на неё кредит на сумму 173 тысяч рублей. Поступившие на счёт подруги деньги обвиняемая потратила на личные нужды.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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