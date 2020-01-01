Елена Синица За сутки коронавирусом заразились ещё 468 жителей Пермского края Общее число инфицированных превысило 74 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки коронавирус выявили у 468 жителей Пермского края. Из новых заболевших 29 человек лечатся в больницах, а 439 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе инфицированных 188 пациентов мужского пола, 280 — женского. Также среди заболевших 45 детей.





В возрасте от 15 до 29 заразилось 98 человек, от 30 до 49 лет — 156 человек, 103 в возрасте 50-64 и 66 человек старше 65 лет.





С начала пандемии в Пермском крае выявлено 74 460 случаев заражения COVID-19.





Сейчас в больницах края находится 3156 человек, из которых 107 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 20,9%.





За эти же сутки выздоровело 400 человек, умерло — 29.

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