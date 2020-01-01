Елена Синица
За сутки коронавирусом заразились ещё 468 жителей Пермского края
Общее число инфицированных превысило 74 тыс. человек
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки коронавирус выявили у 468 жителей Пермского края. Из новых заболевших 29 человек лечатся в больницах, а 439 — на дому, под наблюдением врачей.
В числе инфицированных 188 пациентов мужского пола, 280 — женского. Также среди заболевших 45 детей.
В возрасте от 15 до 29 заразилось 98 человек, от 30 до 49 лет — 156 человек, 103 в возрасте 50-64 и 66 человек старше 65 лет.
С начала пандемии в Пермском крае выявлено 74 460 случаев заражения COVID-19.
Сейчас в больницах края находится 3156 человек, из которых 107 подключены к аппаратам ИВЛ.
Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 20,9%.
За эти же сутки выздоровело 400 человек, умерло — 29.
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